Feuerwehreinsatz in der Innenstadt in Halle

Am Freitag Vormittag wurden die Rettungskräfte in die hallesche Innenstadt gerufen. Es hatte wohl ein Rauchmelder angeschlagen.

Feuerwehreinsatz in der Martinstraße

Halle (Saale)/MZ - Gegen 11 Uhr Vormittags gab es Alarm in der Martinstraße in der halleschen Innenstadt. Ersten Informationen zufolge soll in einer Wohnung hinter dem Dorint Hotel ein Feuer ausgebrochen sein.

Die Rettungskräfte waren nach wenigen Minuten vor Ort und konnten Entwarnung geben. Offenbar hatte nur ein Rauchwarnmelder angeschlagen.

Kurze Zeit später fuhren die Feuerwehrleute wieder ab. Genauere Informationen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.