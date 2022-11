Feuerwehreinsatz: Gartenlaube in Angersdorf abgebrannt

Am Donnerstagmittag musste die Feuerwehr im Saalekreis eine brennende Laube löschen. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Eine Brandausbreitung wurde verhindert.

Teutschenthal/MZ - Gegen 12 Uhr am Donnerstagmittag ist aus bisher ungeklärter Ursache im Teutschenthaler Ortsteil Angersdorf eine Laube in Brand geraten. Die Leitstelle der Feuerwehr löste einen Großeinsatz aus. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Angersdorf, Holleben und Teutschenthal eilten zur Einsatzstelle in die Lauchstädter Straße.