Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr mit einem Großaufgebot zur Straße „Am Bruchsee“ ausrücken. Was in der Wohnung gebrannt hat.

Feuerwehreinsatz Am Bruchsee in Halle-Neustadt.

Halle (Saale)/MZ - Am Donnerstagabend meldeten gegen 22 Uhr Anwohner der Feuerwehr, dass es in einer Wohnung in einem Hochhaus am Bruchsee in Halle-Neustadt brennen soll.