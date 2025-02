In der Innenstadt von Halle hat es am frühen Montagmorgen in einem Hinterhof gebrannt. Der Hansering im Zentrum war lange gesperrt. Offenbar handelt es sich um Brandstiftung.

Brand am Hansering in Halle

Halle (Saale)/MZ - Am Montagmorgen hat am Hansering in Halle in einem Hinterhof das Lager des Küchenstudios Micheel gebrannt. Die Feuerwehr sperrte den Hansering für die Löscharbeiten ab.