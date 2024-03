In der Dieselstraße kam es am Montagabend zu einem Stromausfall und einer Gaswarnung im Globus Einkaufsmarkt. Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Kunden durften nicht mehr einkaufen.

Feuerwehr und Polizei rückten in den Globus in der Dieselstraße in Halle aus, um die Ursache für einen Stromausfall zu finden.

Halle/MZ - Am Montagabend ist es dunkel geworden im Globus in der Dieselstraße in Halle. Gegen 18.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie die Polizei zu einem Einsatz gerufen. Grund dafür ist ein Stromausfall und eine Gaswarnung, wie eine Mitarbeiterin erzählt.

„Es ist gut möglich, dass das Meldesystem durch den Stromausfall ausgelöst hat und der Gasalarm daher kommt“, sagt der Einsatzleiter der Feuerwehr gegenüber der MZ. Man wolle das überprüfen und zudem schauen, ob die EVH den Strom wieder zuschalten kann.

Im Eingangsbereich war es dunkel: Das Notstromaggregat erhellt die Hauptfläche der Halle. Auch bei den Getränkeautomaten war es dunkel. (Foto: Luisa König)

Für die Kunden bedeutete das das Ende des Einkaufs. 30 Minuten läuft das Notstromaggregat, das zumindest etwas Licht in die Einkaufshalle bringt und die Kassen sowie Kühltheken am laufen hält. „Kunden, die derzeit drin sind, dürfen ihren Einkauf noch beenden“, so der Einsatzleiter. Vorausgesetzt, der Notstrom hält durch. Andernfalls müssen die Wägen stehengelassen werden.

Etwa eine Stunde nach der Alarmierung konnte die Feuerwehr noch nichts Genaueres zur Ursache sagen. Die Untersuchungen laufen.