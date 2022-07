Feuerwehr schützt mit Großaufgebot die Doppelkapelle in Landsberg vor den Flammen

Ein Großbrand bedroht das berühmte Wahrzeichen und auch Wohnhäuser. Für die Feuerwehr ist der Einsatz schwierig. Warum die Stadt jetzt in der Kritik steht.

Der Brand auf dem Kapellenberg in Landsberg war weithin sichtbar.

Halle (Saale)/Landsberg/MZ - Am Freitagmorgen atmet Marcus Sägling noch einmal tief durch. „Wir hatten Glück, dass es windstill war. Sonst hätte die Lage auch schnell außer Kontrolle geraten können“, sagt der Stadtwehrleiter in Landsberg. In der Nacht zum Mittwoch war auf dem Kapellenberg ein Großbrand ausgebrochen. Die Flammen unterhalb der berühmten Doppelkapelle waren kilometerweit zu sehen.