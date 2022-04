Feuerwehr rückt zu Brand in Streiberstraße aus

In einem Wohnhaus in der südlichen Innenstadt ist Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen.

Halle (Saale)/MZ/TGO - Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Brand in die Streiberstraße in der südlichen Innenstadt ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer gegen 19 Uhr in einem Wohnhaus ausgebrochen. Es wurde niemand verletzt.

Die Löscharbeiten sind bereits beendet. Die Bewohner mussten die Wohnung verlassen. Das Haus ist aber weiterhin bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.