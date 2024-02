In Halle ist in der Nacht zum Montag eine Laube abgebrannt. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Feuerwehr muss brennende Gartenlaube in Halle löschen

Feuerwehreinsatz in Halle

Halle (Saale) - In der Nacht zum Montag wurde die Feuerwehr Halle gegen 3 Uhr in die Gartenanlage Galgenberg I e.V. gerufen. Anwohner meldeten eine starke Rauchentwicklung aus der Gartenanlage. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort eintrafen, brannte eine Gartenlaube bereits in voller Ausdehnung.

Mit einem C-Rohr und unter schwerem Atemschutz gingen die Einsatzkräfte vor. (Foto: Marvin Matzulla)

Der Einsatzleiter musste nach MZ-Informationen mehrere Kräfte und Mittel nachalarmieren, da der Zugang zum Brand durch die Gartenanlage erschwert war. Mehrere Hundert Meter Schlauch mussten durch die gesamte Gartenanlage zum Feuer verlegt werden.

Viel zu retten, war allerdings nicht mehr. Trotz des schnellen und professionellen Einsatz brannte die Laube vollständig nieder. Zum entstandenen Sachschaden konnten in der Nacht noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.