Feuerwehr Halle übt Gefahrgutunfall im Star Park

Am Freitag hat die Berufsfeuerwehr Halle (Saale) gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Reideburg den Ernstfall im Star Park geprobt.

Halle (Saale)/MZ - Großeinsatz im Star Park am Freitagmittag. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Halle-Reideburg üben den Ernstfall nach einem Gefahrgutunfall. In einer Lagerhalle sei ein gefährlicher Stoff ausgetreten. Nur mit spezieller Schutzkleidung und Atemschutz können die Feuerwehrleute in den Einsatz gehen um die Gefahr zu beseitigen doch dann hatte ein vorgehender Trupp selbst einen Notfall musste von den eigenen Kameraden gerettet werden. Natürlich war auch dieses Szenario Bestandteil der Übung und wurde wie die restliche Übung mit erfolg abgeschlossen.