Feuerwehr Halle rückt 34-mal wegen Sturmschäden aus

Sturmtief Zeynep ist in der Nacht zu Sonnabend über das Land gefegt.

Halle (Saale)/MZ - - Vergleichsweise glimpflich sind Halle und der nördliche Saalekreis nach ersten Informationen durch den Sturm in der Nacht zu Sonnabend gekommen. Folgenlos blieb das durch Tief Zeynep ausgelöste Unwetter allerdings auch in der Region nicht. Nach Angaben der Stadtverwaltung musste die Feuerwehr zwischen Freitag, 22 Uhr und Sonnabend, 9 Uhr, zur Beseitigung von Sturmschäden insgesamt 34-mal ins Stadtgebiet (15 Einsätze) und den nördlichen Saalekreis ausrücken. Sie wurde gerufen, um Schäden durch Äste und lose Teile an Dächern und auf den Straßen zu beseitigen.

In der Magdeburger Straße fiel laut Polizei am Freitag gegen 23.30 Uhr herabstürzendes Fensterglas auf ein vorbeifahrendes Auto. Es entstand Sachschaden. Auch hier war die Feuerwehr im Einsatz, um weitere Fenster des Hauses zu sichern. Die Scherben wurden durch eine Kehrmaschine beseitigt.

Das Unwetter blieb auch für den Bahnverkehr nicht folgenlos: Züge nach Berlin sollten am Sonnabend frühestens ab 13 Uhr wieder fahren, wie es auf der Internetseite der Bahn hieß.

Im nördlichen Saalekreis gab es Probleme mit der Stromversorgung. Kurz vor 22 Uhr fiel am Freitag in den Orten Gutenberg, Sennewitz und Teicha (alle Gemeinde Petersberg) der Strom aus. Im Laufe der Nacht funktionierte die Energieversorgung dann aber wieder. Netzbetreiber Mitnetz führte den Ausfall, der insgesamt 21.800 Kunden im gesamten Netzbetrieb betroffen habe, auf durch den Sturm umstürzende Bäume und zusammenschlagende Leitungen zurück.