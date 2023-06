Wasserschutzpolizei und Feuerwehr haben in Halle einen hilflosen Mann aus dem Schleusengraben in Trotha gerettet. Der Mann war am Sonnabend bewusstlos geworden und in den Graben gerutscht.

Mann rutscht bewusstlos in Schleusengraben - Feuerwehr in Halle rettet 21-Jährigen

Blick auf die Schleuse in Halle- Trotha: Ein bewusstloser Mann ist am Sonnabend aus dem Graben gerettet worden.

Halle (Saale) - In Halle ist ein 21 Jahre alter Mann bewusstlos in den Graben der Schleuse in Trotha gerutscht. Der Mann konnte mit Unterstützung der Feuerwehr gerettet werden, so die Meldung der Polizei am Sonntag.

Demnach war der 21-Jährige am Vormittag aufgrund einer Unterzuckerung ohnmächtig geworden und in den Graben gerutscht. Der Mann war vom Schleusenpersonal entdeckt und gemeldet wroden. Kräfte des hinzugerufenen Rettungsdienstes versorgten den Mann, der wieder zu Bewusstsein kam.

Aufgrund des Höhenunterschiedes musste die Berufsfeuerwehr zur Hilfe kommen und den Mann mit einem Schlauchboot bergen. Er wurde zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.