Die dritte Wache für Feuerwehr und Rettungsdienst in Büschdorf gilt als Leuchtturm für die Sicherheit. Allerdings sorgt Pfusch am Bau für Probleme.

Halle (Saale)/MZ - Kuriose Posse um die neue Feuerwache in Büschdorf: Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus dem halleschen Stadtteil waren in das hochmoderne Einsatzzentrum an der Europachaussee bereits eingezogen – und mussten nun die Fahrzeughalle wieder räumen. Grund sind Probleme am Bau, wie Tobias Teschner der MZ bestätigte.