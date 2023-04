In und um die Dölauer Heide ist seit dem frühen Samstagmorgen viel Blaulicht unterwegs. Die große Waldbrandübung der Feuerwehr ist in vollem Gange.

Überall Blaulicht: Große Übung in der Dölauer Heide in Halle - Feuerwehr trainiert Ernstfall

Waldbrandübung in der Dölauer Heide

Halle (Saale)/MZ - Im Bereich der Dölauer Heide und am Heidecampus findet am Samstag eine große Feuerwehrübung statt. Morgens um 8 Uhr wurde der Alarm ausgelöst, ein Waldbrand in der Dölauer Heide wird simuliert.

Waldbrandübung in der Dölauer Heide (Foto: Jonas Nayda)

Etwa 500 Einsatzkräfte beteiligen sich an der Übung. 40 Personen simulieren, dass sie verletzt sind. Sie sollen wie im Ernstfall ins Krankenhaus gebracht werden.

Waldbrandübung in der Dölauer Heide (Foto: Dölauer Heide)

Am von-Danckelmann-Platz ist der Sammelpunkt für die Retter.

Waldbrandübung in der Dölauer Heide (Foto: Jonas Nayda)

Das Szenario ist, dass etwa drei Hektar Wald brennen und die 40 Personen so schnell wie möglich gerettet werden müssen.

Behandlungsplatz am Waldkater (Foto: Jonas Nayda)

Auf dem Parkplatz vor dem Waldkater war der Behandlungsplatz. Dort waren auch Rettungskräfte aus anderen Landkreisen, beispielsweise Mansfeld-Südharz im Einsatz.