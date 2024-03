An der Röpziger Brücke in Halle ist ein Auto in die Saale gestürzt. Derzeit läuft ein Großeinsatz der Feuerwehr.

Feuerwehr-Großeinsatz in Halle: Auto an Röpziger Brücke in die Saale gestürzt

Halle (Saale) - Derzeit läuft ein Großeinsatz der Feuerwehr an der Röpziger Brücke in Halle. Ersten Erkenntnissen nach ist ein Pkw in die Saale gestürzt. Ob noch eine Person im Auto ist, ist aktuell nicht bekannt.

Strömungsretter der Berufsfeuerwehr haben sich ausgerüstet und gehen in die eiskalte Saale.

Die Feuerwehr ist an der Röpziger Brücke in Halle im Einsatz. Foto: Marvin Matzulla

Rettungskräfte befinden sich vor Ort. Foto: Marvin Matzulla

Die Feuerwehr hat den versunkenen Wagen in der Saale lokalisiert. Foto: Marvin Matzulla

Die Feuerwehr hat den versunkenen Wagen in der Saale mittlerweile lokalisiert. Die Bergung des Pkw läuft an. Strömungsretter befinden sich seit 15 Uhr in der Saale. Das Auto ist bereits vollständig versunken. Es wurden zusätzlich spezielle Taucher alarmiert.