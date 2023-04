Mitten in der Nacht verwüsten Flammen ein Gebäude in der Delitzscher Straße. Betroffen sind ein Bauunternehmer und ein Bewohner, der sein Hab und Gut verlor.

Feuer zerstört Lagerhaus in Halle Ost

Das Gebäude in der Delitzscher Straße brannte lichterloh. Die Feuerwehr hatte auch wegen des Windes große Mühe, die Flammen zu löschen.

Halle (Saale)/MZ - Am Morgen nach dem verheerenden Großbrand stehen mehrere Männer am Zaun, doch sie dürfen das lange zweistöckige Gebäude in der Delitzscher Straße/Ecke Europachaussee nicht betreten: Das Dach ist bereits eingestürzt, womöglich ist das ganze Haus nun ebenfalls einsturzgefährdet.