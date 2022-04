Feuer wütet in Kleingartenanlage in Halle

Halle (Saale)/MZ - In der Nacht zum Samstag ist in einer Gartenanlage am Landrain ein Feuer in einer Gartenlaube ausgebrochen. „Die Flammen griffen auf ein benachbartes Objekt über. Beide Gartenhäuser brannten bis auf die Grundmauern nieder“, sagte Polizeisprecher Michael Ripke am Samstag. Durch die enorme Hitze seien zudem Schäden an vier weiteren Parzellen enstanden.

Für die Löschareiten musste die angrenzende B100 stadteinwärts zwei Stunden gesperrt werden. Marvin Matzulla

Die genaue Schadenshöhe könne noch nicht beziffert werden. Nach Zeugenaussagen komme ein technischer Defekt als Brandursache in Frage. Diesen Hinweisen gehe man nun nach, so Ripke. Für die Löscharbeiten musste die B100 stadteinwärts für zwei Stunden gesperrt werden.