In der Haupthalle wurde in der Nacht zum Dienstag für die Großübung in zwei Schalen Feuer gelegt.

Halle (Saale)/MZ - In der Nacht zum Dienstag heult der Alarm im Hauptbahnhof. Zweisprachig werden Reisende aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. In der Haupthalle lodert Feuer. In zwei Schalen brennt Ethanol. Nebelmaschinen blasen Discorauch in die Flammen, die Hitze trägt den Qualm nach oben. Minuten später ist die Kuppel vernebelt. Dort sind zwölf Luken, die - gezündet durch eine Kartusche - jetzt automatisch aufspringen müssten. Doch das tun sie nicht.