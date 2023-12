Unbekannte Täter haben einen Kinderwagen in einem zehngeschossigen Gebäude in Halle angezündet und in einen Fahrstuhl geschoben. Die Feuerwehr hat die Lage schnell unter Kontrolle gebracht.

Unbekannte setzen Kinderwagen in Hochhaus in Halle-Neustadt in Brand

Halle (Saale)/MZ/TGO. - Unbekannte Täter haben am späten Freitagabend gegen 23.30 Uhr in der fünften Etage des Treppenhauses eines zehngeschossigen Mehrfamilienhauses an der Magistrale einen abgestellten Kinderwagen in Brand gesetzt.

Anschließend haben sie den Kinderwagen in den Fahrstuhl des Hauses geschoben. Wie die Polizei mitgeteilt hat, stand die Fahrstuhlkabine völlig in Flammen. Zudem ist in der sechsten Etage ein Teppich angezündet worden. Durch die schnelle Reaktion der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Der Fahrstuhl wies dennoch erheblich Schäden auf und musste außer Betrieb genommen werden. Nach ersten Schätzungen könnte sich der Schaden auf rund 70.000 Euro belaufen. Verletzt wurde niemand. Das ist weiterhin bewohnbar. Es wird wegen schwerer Brandstiftung ermittelt.