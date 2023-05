In der Ringstraße in Halle-Bruckdorf kämpften am Abend die Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen einen großen Ödlandbrand. Wie die Feuerwehr bei solchen Bränden vorgeht.

Halle (Saale) - Kaum sind die Tage wieder etwas wärmer und schon muss die Feuerwehr wieder Vegetationsbrände löschen. So brannten am Donnerstag kurz nach 18.30 Uhr hunderte Quadratmeter Ödland in der Ringstraße in Halle-Bruckdorf.