Felsenbad Landsberg wird 2023 für 1,2 Millionen Euro saniert

Die Technik der Anlage ist in die Jahre gekommen und muss erneuert werden. Fördermittel für die 1,2 Millionen Euro teuren Arbeiten sind beantragt.

Landsberg/MZ - Auch in diesem Jahr hat der Badebetrieb im Landsberger Felsenbad verspätet angefangen: Für eine Viertel Million Euro musste zuvor die Filteranlage erneuert werden. Durch Lieferschwierigkeiten verzögerte sich die eigentlich für Mai geplante Eröffnung auf Juni. Doch die Filteranlage ist nicht das Einzige, was im Freibad in die Jahre gekommen ist. Für 2023 ist eine umfassende Sanierung für rund 1,2 Millionen Euro geplant.