Fehlende Flutgelder in Halle: Hilferuf an Haseloff

Der Neubau der Eissporthalle und das neue Fußball-Trainingszentrum sind in Gefahr. Bürgermeister Ebert Geier hat jetzt an den Ministerpräsidenten geschrieben

Blich auf das HFC Nachwuchszentrum in Halle

Halle/MZ - Die Probleme bei der Finanzierung der Hochwasserschäden nach dem verheerenden Saalehochwasser 2013 sollen nach Ansicht der Stadt Halle in Sachsen-Anhalt zur Chefsache werden. Bürgermeister Egbert Geier (SPD) hat einen Brief an Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) geschrieben und um ein kurzfristiges Gespräch gebeten. Das Schreiben wurde auch den Stadtratsfraktionen zur Verfügung gestellt. „Wir wollen unbedingt verhindern, dass bei einigen Projekten ein Baustopp verhängt werden muss, weil die Gesamtfinanzierung nicht mehr gesichert ist“, schreibt Geier. Das Innenministerium hatte der MZ bestätigt, dass der Fluthilfetopf überzeichnet ist. Vor allem durch Baupreissteigerungen ist das Geld fast alle. „Das zur Verfügung stehende Rest-Budget reicht somit nicht für alle derzeit vorliegenden Erhöhungs- und Änderungsantrage aus“, erklärte das Ministerium.