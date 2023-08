In der Nacht zu Samstag hat ein Zeuge der Polizei Hale mitgeteilt, dass ein Mann auf dem Dach eines Hochhauses in Halle-Neustadt stehen solle. Die Beamten gingen dem Hinweis nach – fanden aber etwas ganz anderes.

Zeuge meldet Mann auf Hochhausdach in Halle – Polizei findet etwas ganz anderes

Halle (Saale)/DUR – Ein Fehlalarm hat die Polizei in der Nacht zu Samstag auf das Dach eines Hochhauses in Halle-Neustadt geführt. Wie die Beamten am Vormittag mitteilten, hatte ein Zeuge gemeldet, dass sich eine Person auf dem Dach befinde.

Die Beamten überprüften den Hinweis vor Ort – fanden aber etwas ganz anderes. Ein Storch hatte das Dach als Landeplatz genutzt. Die Beamten konnten den nächtlichen Einsatz entsprechend schnell beenden.