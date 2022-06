FDP-Stadtrat in Halle wegen Rede über Coronamaßnahmen in der Kritik

Auf einer Kundgebung in Halle klagt Olaf Schöder die Ausgrenzung von Ungeimpften an. Unter anderem verteidigt er die Querdenker-Bewegung. Die Linken-Fraktion bezeichnet seinen Auftritt als „naiv“. Wie denkt die FDP-Fraktion über Schröders Äußerungen?

Halle (Saale)/MZ - Auf dem Video sind nur die Umrisse einer dunklen Gestalt zu sehen, die bei einer Kundgebung in Halle in ein Mikrofon spricht. Im Hintergrund halten zwei Personen ein weißes Banner mit der Aufschrift „Bewegunghalle.de“ in die Höhe.