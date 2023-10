Umweltschützer bangen um die Bäume auf der kleinen Grünfläche am Unterberg. Die FDP sieht in einem Hotelneubau wiederum nur Vorteile für Halle.

FDP-Fraktion in Halle ist für neues Hotel an der Oper

Nach Kritik am Hotelneubau

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Mehr Touristen und neue Parkplätze in der Innenstadt – das verspricht sich die FDP-Fraktion vom geplanten Hotelneubau hinter der Oper. Nachdem Umweltschützer das Projekt wegen der Grünfläche auf dem Areal kritisiert haben, betonen die Liberalen seinen Mehrwert für Halle. Die britische Hotelkette Premier Inn will auf dem begrünten Parkplatz einen Neubau errichten. In dem Hotel sollen Gästen über 113 Zimmer zur Verfügung stehen. Zudem ist eine zweigeschossige Tiefgarage geplant.