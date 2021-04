„Fashion Revolution Week“ zeigt Mode fürs gute Gewissen

Halle (Saale) - Ein Blick aufs Handy genügt, und schon kann Julia Seidler sehen, in welchen Geschäften der Innenstadt fair gehandelte oder Kleidung aus zweiter Hans zu haben ist. Nicht, dass die Bildungsreferentin des Vereins Eine Welt da nicht ohnehin im Bilde wäre. Aber ihr Anliegen und das ihrer Mitstreiter ist es, diese Information möglichst vielen Menschen zu vermitteln: In der Fairtrade Town Halle ist es durchaus möglich, nachhaltig seinen Kleiderschrank zu füllen. Erkunden lässt sich das nun bei einer Stadtrallye, bei der Interessierte auf eine Faust mit dem Handy an den Start gehen können.

Der spielerische Stadtbummel ist Teil der diesjährigen „Fashion Revolution Week“ in Halle. Die Bewegung der „Moderevolution“ ist in aller Welt präsent, und es geht dabei nicht etwa darum, besonders gewagte Kleidung auf den Markt zu bringen. Entstanden ist die Initiative nach dem Einsturz der Rana-Plaza-Fabrik in Bangladesch 2013. Mit der Kampagne fordern die Organisatoren faire Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie.

Alternativen zum Kauf von T-Shirts oder Hosen

Und sie erinnern daran, dass es durchaus Alternativen gibt zum Kauf von T-Shirts oder Hosen, die unter fragwürdigen produziert und nach einem Jahr nicht mehr getragen werden. Im vom Verein Eine Welt betriebenen Weltladen in der Rannischen Straße zum Beispiel, einer Station der Stadtrallye zur Aktionswoche. Es gehe um den„spielerischen Versuch, Leute durch Halle zuführen und zu zeigen, wie man sich mit fair produzierter oder mit Second-Hand-Kleidung nachhaltig kleiden kann“, erklärt Bildungsreferentin Seidler. Das Angebot in der Stadt sei gar nicht so klein. „Wir konnten gar nicht alle Läden aufnehmen, weil die Strecke sonst viel zu weit geworden wäre“, erzählt Julia Seidler.

An acht Stationen werden die Rallye-Teilnehmer via Handy-App geführt. Verbunden mit kleinen Aufgaben gelangen sie von Ort zu Ort, in den Geschäften einzukaufen, ist wegen der Corona-Pandemie derzeit allerdings mit Schwierigkeiten verbunden – Textilgeschäfte dürfen nur mit Termin betreten werden. Julia Seidler geht dennoch davon aus, dass die Rallye für die Läden dennoch nicht ohne Effekt bleibt: Mancher merke sich das Geschäft vielleicht für einen Einkauf in der Zukunft vor, an einer anderen Station komme möglicherweise der Inhaber vor die Tür, sodass man zumindest ins Gespräch kommen könne. „Auf jeden Fall ist es ein Mehrwert, auf dem Schirm zu haben, was es alles gibt“, ist die Referentin überzeugt.

„Wer Lust hat, sich mit dem Smartphone auf den Weg zu machen, ist willkommen.“

Wer mitmachen möchte, benötigt etwas Technikaffinität, die kostenlose App „Action Bound“ auf dem Handy, muss dem Telefon die Standortfreigabe erlauben, den Akku ausreichend geladen haben und über genügend Datenvolumen fürs Internet verfügen. Die Stadtrallye lasse sich zu jeder Tageszeit spielen, berichtet Julia Seidler, und sie richte sich nicht an eine spezielle Altersgruppe. „Wenn Erwachsene dabei sind, kommen Kinder damit auch zurecht, so dass sich für die ganze Familie eignet. Wer Lust hat, sich mit dem Smartphone auf den Weg zu machen, ist willkommen.“

Wenn es ein positives Echo gibt, ist durchaus eine Verlängerung des Angebots über die kommende Woche hinaus möglich, blickt die Bildungsreferentin voraus, für Schulklassen zum Beispiel sei das durchaus denkbar. Für Rückmeldungen von Stadtrallye-Gängern sind die Organisatoren jedenfalls dankbar. (mz/Annette Herold-Stolze)

Auf einen Blick – „Fashion Revolution Week“ in Halle

19. bis 30. April: Jugendliche drehen kurze Videoclips über die Veranstaltungen der Fashion Revolution Week.

21. bis 30. April: Schaufenster zur Fashion Revolution Week im Weltladen, bei Skrabak (Oleariusstraße 1) und im Grün.Lokal (Ludwig-Wucherer-Straße 13)

19. bis 29. April: Ausstellung Use_Less?! – Die Installation wirft Fragen zum alltäglichen Konsum auf. (Bürgerbüro des Bundestagsabgeodneten Karamba Diaby, Kleine Ulrichstraße 24A)

19. April, 20.30 Uhr: Online -Diskussion: Verstehen und handeln! Produktionswahnsinn Fast Fashion in Zeiten von Corona.

20. April, 19 Uhr: Online -Diskussion: Inside Fashion (R)Evolution – Zwischen Kreislaufwirtschaft und alternativen Materialien

22. April, 18 Uhr: Online-Diskussion: Wir tragen Verantwortung! Geschlechterungleichheit in der Fast-Fashion Industrie und das (Europäische) Lieferkettengesetz

24. April, 14 Uhr: Trashion-Workshop by Verrufsbekleidung -Aus Müll Mode machen! Kleidung und Schmuck aus Wegwerfprodukten (krimZkrams, Beesener Str. 237 oder Online-Workshop (Programmauszug)

Informationen im Internet: www.fairtrade-halle.de