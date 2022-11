Farb-Anschlag auf CDU-Büro in Halle

Schmiererei am Büro der CDU in der Nördlichen Innenstadt von Halle.

Halle (Saale)/MZ - Das Büro der CDU-Kreisgeschäftsstelle in der Nördlichen Innenstadt ist beschmiert worden. An der Hauseingangstür, auf der Treppe, an der Klingelanlage und an den Briefkästen ist schwarze Farbe verteilt worden.

Ein politischer Hintergrund ist denkbar: Auf der Tür prangen die Worte „Geld her“, auf der Treppe steht „Fuck CDU Bürgergeld her!“.

Die Treppe vor dem Hauseingang. Foto: CDU

Wie CDU-Kreischef Marco Tullner bestätigt, habe sich die Tat wahrscheinlich in der Nacht auf Dienstag ereignet. Die Polizei ist bereits informiert und hat eine Anzeige aufgenommen.

„Wir sind entsetzt über die Art und Weise, wie hier offenbar versucht wird, auf unsere Politik einfluss zu nehmen“, sagt Tullner. Man könne ja über alles reden, „aber nicht so“. Sachbeschädigung sei keine Argumentation.

Auch die Briefkästen der anderen Wohnungen in dem Haus sind beschmiert worden. Foto: CDU

Die CDU war jüngst mit ihrer Ablehnung des Bürgergelds bundesweit in die Kritik geraten.