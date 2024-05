Max, Thomas und Tino halten weiter zu „Chemie“. Sie hoffen darauf, dass der HFC in absehbarer Zeit wieder in die 3. Liga zurückkehrt.

Halle (Saale)/MZ - Tino steht vor dem Pokalspiel gegen den Stadtrivalen VfL Halle 96 in einer Traube von HFC-Fans vor Dilans Döner Imbiss, der rot-weiß gestrichenen Gastronomie am Leuna-Chemie-Stadion. Wie er sich nach dem Abstieg aus der 3. Liga in die Regionalliga fühlt? „Beschissen“, sagt er. Dann schlägt er sich auf die Brust. „Rot wie Blut, weiß wie Schnee. Mein Herz schlägt weiter für den Club“, sagt er. Kumpel Thomas nickt. „Wir sind keine Erfolgsfans. Ich bin bei vielen Auswärtsspielen dabei, war auch in Bielefeld. Es geht weiter. An uns Fans hat es jedenfalls nicht gelegen“, meint er.