Die Schöpfkelle ist seit dem 1. Januar 2026 geschlossen. Fehlende Fördermittel bringen die Einrichtung zum Stillstand. Im Sozialausschuss wurde nun deutlich, wie angespannt die Lage ist.

Nun ist es menschenleer: Die "Schöpf-Kelle" in Halle-Silberhöhe hat seit Anfang des Jahres geschlossen.

Halle (Saale)/MZ. - Die Tür bleibt zu. Ein Zettel im Eingangsbereich der „Schöpf-Kelle“ informiert knapp: „Die Einrichtung ist bis auf Weiteres geschlossen.“ Wer versucht, telefonisch Kontakt aufzunehmen, hört nur noch eine Bandansage. Kurse finden aktuell nicht statt, Anrufe und E-Mails können nicht beantwortet werden.