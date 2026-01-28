weather schneefall
  Familienzentrum geschlossen: Schöpfkelle in Halle-Silberhöhe geschlossen und Mitarbeiter entlassen: Stadt ringt um soziale Angebote

Die Schöpfkelle ist seit dem 1. Januar 2026 geschlossen. Fehlende Fördermittel bringen die Einrichtung zum Stillstand. Im Sozialausschuss wurde nun deutlich, wie angespannt die Lage ist.

Von Livia Müller Aktualisiert: 28.01.2026, 16:51
Nun ist es menschenleer: Die "Schöpf-Kelle" in Halle-Silberhöhe hat seit Anfang des Jahres geschlossen. (Foto: Livia Müller)

Halle (Saale)/MZ. - Die Tür bleibt zu. Ein Zettel im Eingangsbereich der „Schöpf-Kelle“ informiert knapp: „Die Einrichtung ist bis auf Weiteres geschlossen.“ Wer versucht, telefonisch Kontakt aufzunehmen, hört nur noch eine Bandansage. Kurse finden aktuell nicht statt, Anrufe und E-Mails können nicht beantwortet werden.