Familienzentrum geschlossen Schöpfkelle in Halle-Silberhöhe geschlossen und Mitarbeiter entlassen: Stadt ringt um soziale Angebote
Die Schöpfkelle ist seit dem 1. Januar 2026 geschlossen. Fehlende Fördermittel bringen die Einrichtung zum Stillstand. Im Sozialausschuss wurde nun deutlich, wie angespannt die Lage ist.
Aktualisiert: 28.01.2026, 16:51
Halle (Saale)/MZ. - Die Tür bleibt zu. Ein Zettel im Eingangsbereich der „Schöpf-Kelle“ informiert knapp: „Die Einrichtung ist bis auf Weiteres geschlossen.“ Wer versucht, telefonisch Kontakt aufzunehmen, hört nur noch eine Bandansage. Kurse finden aktuell nicht statt, Anrufe und E-Mails können nicht beantwortet werden.