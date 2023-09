Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in Bereichen des täglichen Lebens. So werden die Lebensumstände in Halle besser bewertet als im Landesschnitt. Doch es gibt drängende Probleme in der Stadt – vor allem beim Wohnen.

Halle (Saale)/MZ - Wie wohnt es sich in Halle? Die Frage lässt sich dank einer umfangreichen Familienbefragung der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme statistisch beantworten. Das Ergebnis ist ernüchternd, lautet es doch: noch gerade so befriedigend. So kommt die Stadt Halle im Themenfeld Wohnen, in dem die Befragten etwa ihre Mietkosten und ihre Nebenkosten, das Wohnungsangebot in der Stadt oder auch ihren Internetanschluss bewerten, auf eine Gesamtnote von 3,31 – wobei angelehnt an Schulnoten eine Eins die beste und eine Fünf die schlechteste Note ist.