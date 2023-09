Familienleben in Sachsen-Anhalt Hallenser treibt Sorge ums Zuhause um - Note fürs Wohnen gerade noch befriedigend

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in Bereichen des täglichen Lebens. Die Lebensumstände in Halle werden zwar besser bewertet als im Landesschnitt. Doch es gibt drängende Probleme in der Stadt – vor allem beim Wohnen.