Falscher Kriminalbeamter erkundigt sich bei Seniorin nach Geldbesitz

Eine Seniorin hält einen Telefonhörer an ihr Ohr.

Halle (Saale) - Die Polizei in Halle warnt vor einer Betrugsmache. Demnach versuchte am Donnerstag eine unbekannte männliche Person per Telefon eine 78-jährige Hallenserin über ihr Geldvermögen auf dem Konto und über im Haus gelagertes Geld und Schmuck auszufragen.

Der Unbekannte gab sich dabei als Kriminalbeamter der Polizei aus. Die 78-jährige reagierte gegenwärtig und legte während des Gesprächs auf. Anschließens zeigte sie den Betrugsversuch an. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Was die Polizei rät

Hinweise der Polizei im Falle von Anrufen eines vermeintlichen Polizeibeamten der Kriminalpolizei:

- wir als Polizei kommen zu Ihnen, wenn Sie uns gerufen haben

- Lassen sie sich immer den Namen und Dienstort des anrufenden Polizeibeamten geben. Beenden Sie im Zweifel das Telefonat und bitten anschließend direkt über die Einwahl des Polizeirevieres Halle (Saale) 0345/224 2000 darum, mit dem jeweiligen Beamten verbunden zu werden. Sollte eine Verbindung nicht möglich sein, ist dies ein Hinweis auf eine betrügerische Absicht des Anrufers.

- Die Polizei wird niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffor-dern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Zu Verwarn- oder Bußgeldverfahren der Polizei oder des Ordnungsamtes werden be-hördliche Zahlungsaufforderungen postalisch versandt.

- Geben Sie am Telefon keine Auskunft über persönliche und finanzielle Verhältnisse oder andere sensible Daten.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzten – Im Zweifelsfall legen Sie auf.

- Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls andere Personen wie Nachbarn oder nahe Verwandte mit hinzu.

- Informieren Sie im Zweifelsfall die Polizei unter der 110 oder 0345/ 2242000.

- zeigen sie den Betrug unbedingt bei der Polizei an (mz)