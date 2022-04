Fallzahlen in Halle sinken - weniger Betroffene müssen im Krankenhaus behandelt werden

Halle (Saale)/TGO - In Halle befinden sich aktuell 4.055 Personen nach einem positiven Coronatest in Quarantäne. Das sind 248 weniger als noch am Donnerstag. Das Gesundheitsamt hat am Freitag insgesamt 220 Neuinfektionen gemeldet. Im Vergleich zur Vorwoche nimmt auch diese Anzahl stetig ab.

Zehn Personen müssen derzeit auf einer Intensivstation behandelt werden. Insgesamt nimmt die Anzahl an Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, jedoch ab und beläuft sich derzeit auf 81.

Die meisten neuen Infektionen mit dem Virus verzeichnete die Stadt in der Gruppe der 30- bis 49-Jährigen (75), gefolgt von den 19- bis 29 Jähren (49).

In der Stadt wurden an den städtischen Impfstandorten und in den Arztpraxen am Donnerstag 503 Impfungen durchgeführt.