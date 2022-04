Faktencheck in Halle: Von Corona-Toten bis Impfdurchbrüchen nach Boostern

Die Delta-Variante scheint in Halle auf dem Rückzug zu sein - und Omikron übernimmt die Regie. Die Folge ist eine Entspannung der Pandemiesituation. In den fünf halleschen Kliniken sinkt die Zahl der Corona-Patienten - das ist eine Nachricht, die Hoffnung macht. Und doch bleiben viele Fragen zum Infektionsgeschehen in der Stadt offen. Wie viele Geimpfte stecken sich mit dem Erreger an? Wie schwer sind Krankheitsverläufe? Warum veröffentlicht die Stadt praktisch keine näheren Informationen zu den Corona-Opfern? Und welche Komplikationen sind nach Impfungen bekannt? Die MZ hat im Gesundheitsamt nachgefragt.