Das Fahrradgeschäft „Bike out“ am Eselsbrunnen in Halle feiert 30-Jähriges. Begonnen wurde damals aber mit einer anderen Sportart.

Vom Surfbrett zum Rad: Was am Alten Markt in Halle über den Ladentisch geht

Halle (Saale)/MZ - - Das sprichwörtliche Rad neu erfinden wollten Katrin Pabst und Jörg Katzenellenbogen ganz sicher nicht – und doch können die beiden in diesem Jahr das 30-jährige Bestehen ihres Fahrradgeschäfts am Eselsbrunnen in Halle feiern. Und auch wenn angesichts von aktuell viel Arbeit – vor allem in der Werkstatt – keine größere Feier geplant ist, ist das Jubiläum nicht nur ein Grund zur Freude, sondern auch für einen Blick zurück auf die Firmengeschichte.