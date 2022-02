Fahrradfahrer in Halle tot aufgefunden

Spaziergänger haben den Mann in Halle entdeckt, der leblos am Boden lag. Neben ihm wurde ein Fahrrad gefunden.

Halle/dpa - Spaziergänger haben in der Dölauer Heide in Halle einen 45-jährigen Mann tot aufgefunden. Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Mann lag am Dienstagnachmittag auf dem Boden und neben ihm ein Fahrrad. Die Todesursache ist nach Angaben der Polizei unklar. Möglicherweise handele es sich um einen Unfall. Es gebe keine Hinweise auf eine Einwirkung Dritter.