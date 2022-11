Bei einem Unfall mit einem Auto in Halle ist ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden.

Halle/dpa - Bei einem Unfall mit einem Auto in Halle ist ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr an der Kreuzung vom Böllberger Weg und dem Stadtgutweg, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.