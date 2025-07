Die Polizei in Halle konnte mehrere Fahrraddiebe auf frischer Tat fassen, weil Zeugen die Diebstähle beobachtet haben. Die Diebe zweier E-Bikes konnten jedoch entkommen,

Fahrraddiebe sind nachts in Halle unterwegs - Polizei kann einige Täter fassen

Diebstähle am Riebeckplatz

Die Polizei war am und nahe des Riebeckplatzes im Einsatz.

Halle (Saale)/MZ - Am Samstagmorgen ist ein Täter von der Polizei auf frischer Tat gefasst worden, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle am Sonntag mitteilte.

Demnach beobachtete gegen 6.30 Uhr ein Zeuge in einer Unterführung am Riebeckplatz, wie zwei Männer mittels Bolzenschneider ein Fahrrad entwendeten. Durch Beamte der Bundespolizei konnten die Beschuldigten noch in Tatortnähe gestellt werden. Das Fahrrad wurde sichergestellt und Anzeige erstattet.

Andernorts in Halle versuchten am Samstag gegen 2 Uhr morgens drei Personen gemeinschaftlich, einen Fahrradschuppen aufzuhebeln. Ein Anwohner konnte einen der Tatverdächtigen an der Flucht hindern und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Im Rahmen der Fahndung in Tatortnähe konnten die beiden anderen Tatverdächtigen ebenfalls gestellt werden. Dabei handelte es sich um eine Frau und einen Mann.

Entwendet wurden dagegen zwei E-Bikes in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Tiefgarage in der Nähe des Riebeckplatzes. Die beiden E-Bikes befanden sich auf dem Fahrradträger eines Autos. Der Schaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf 8.000 Euro.