Diebstahl in Halle Fahrraddiebe auf frischer Tat erwischt - 18 Fahrräder sichergestellt

Aufmerksame Bürger haben am Montagabend in der Schlosserstraße in Halle zwei Fahrraddiebe dabei erwischt, wie sie Fahrräder in einen Transporter luden. Die Polizei stellte 18 Räder sicher.