Anlässlich des Weltfahrradtages fuhren 2.000 Demonstranten vom Steintor über die Hochstraße nach Halle-Neustadt und zurück. Was sie damit bezwecken.

Halle (Saale)/MZ - Am Samstag, den 3. Juni, ist Weltfahrradtag. Aus diesem Anlass haben unter anderem der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), die Linke und Fridays for Future (FFF) heute, am Freitagabend, zur Fahrraddemo durch Halle aufgerufen. Hunderte sind dem Ruf gefolgt. Treffpunkt war das Steintor. Kurz vor 18 Uhr ahnte der arglose Flaneur noch nichts von der Aktion. Einige Fahrradfahrer hatten sich versammelt. Dann setzte die Musik ein.