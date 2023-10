Bis Ende November soll es über das Projekt der Havag in ganz Halle 400 Leih-Fahrräder geben.

Fahrrad-Verleihsystem in Halle gestartet

Mobilität in Sachsen-Anhalt

Offizieller Start an der Marktkirche: In Halle kann gibt es jetzt ein öffentliches Fahrradverleihsystem.

Halle (Saale)(MZ - Am Marktplatz ist der Startschuss gefallen: Seit Montag können sich in Halle Einwohner und Gäste der Stadt unkompliziert Fahrräder leihen. Möglich wird das durch eine Kooperation der Halleschen Verkehrs-AG (Havag) mit dem Anbieter nextbike innerhalb des Modellprojektes Stadtlandplus. Zu mieten sind die Räder über eine App oder per Computer und Handy. Bis Ende November soll es stadtweit 61 Stationen mit insgesamt 400 Fahrrädern, sechs Lastenrädern und 30-Bikes geben.