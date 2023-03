Fast am Ziel angelangt: Die Fahrradinitiative für mehr Verkehrssicherheit in Halle legt eine kurze Verschnaufpause auf der Giebichenstein-Brücke ein.

Halle (Saale)/MZ - In aller Frühe versammeln sich am Dienstag mehrere Lehrer, Eltern und deren Kinder am August-Bebel-Platz in Halle. Allen gemeinsam: Warme Kleidung am Körper und ein eigenes Fahrrad dabei. Zu sehen gibt es Drahtesel in allen Variationen: Sitz-, Liege- und Lastenräder, manche davon mit Anhänger. Auch der ein oder andere Roller mischt sich darunter. Die meisten Teilnehmer tragen Helm. Gleich soll es losgehen.