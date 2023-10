Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Das Bundestreffen der Fahrgastbeiräte aus Deutschland in Halle ist am Samstag mit einer klaren Botschaft an die Bundes- und Landesregierungen zu Ende gegangen. In einer Resolution forderten die 60 anwesenden Vertreter aus 35 Fahrgastbeiräten ein Festhalten am Deutschlandticket. „Wir erwarten, dass die Finanzierung mittel- und langfristig zur Verfügung gestellt wird“, sagte Hans-Joachim Berkes vom gastgebenden Fahrgastbeirat aus Halle.