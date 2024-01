Ein Mann hat in Braschwitz im Saalekreis einen Diebstahl in einem Drogeriemarkt begangen. Nun sucht die Polizei mit einem Bild nach ihm.

Fahndung in Landsberg

Ein Täter hat in einem Drogeriemarkt in Braschwitz Ware im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen.

Braschwitz/DUR. - Ein bislang unbekannter Mann hat laut Polizei am 26. Oktober 2023 einen Diebstahl in einem Braschwitzer Drogeriemarkt begangen. Der Schaden betrug mehrere Hundert Euro.

In der Drogerie in dem Ortsteil von Landsberg stahl der Täter laut Polizei insgesamt zehn Parfüme im Gesamtwert von circa 430 Euro aus den Regalen und steckte diese in einen mitgeführten Beutel. Anschließend verließ er nach Angaben der Polizei mit weiteren Personen das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

Dieser Mann soll in Braschwitz aus einer Drogerie Waren im Wert von 430 Euro geklaut haben. Foto: Polizei

Da die Identifizierung der Personen bisher nicht auf anderem Wege gelungen ist, wurde per Beschluss des Amtsgerichts Halle die Veröffentlichung von Bildern der Überwachungskamera angeordnet.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters geben kann, kann sich unter der Rufnummer 03461/446-0 bei der Polizei melden.