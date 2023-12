Fahndung in Halle

In Halle wurde die Schranke an einer Erdgastankstelle zerstört.

Halle (Saale)/MZ. - Nach einer Sachbeschädigung an einer Erdgastankstelle in Halle hat die Polizei nach einem unbekannten Täter gesucht. Der Mann zerstörte am 3. Juni dieses Jahres gegen 4.40 Uhr die Schranke der Zufahrt im Bereich Freiimfelder Straße.

Die Polizei konnte im Rahmen der Ermittlungen einen 31-jährigen Mann als Beschuldigten ermitteln. Die Fahndung wurde eingestellt.