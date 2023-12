Fahndung in Halle

In Halle wurde die Schranke an einer Erdgastankstelle zerstört.

Halle (Saale)/MZ. - Nach einer Sachbeschädigung an einer Erdgastankstelle in Halle sucht die Polizei nach einem unbekannten Täter. Der Mann zerstörte am 3. Juni dieses Jahres gegen 4.40 Uhr die Schranke der Zufahrt im Bereich Freiimfelder Straße.

Der unbekannte Täter vor der Schranke. (Foto: Polizei)

Die Polizei konnte im Rahmen der Ermittlungen drei Bilder der Videoüberwachung sichern. Das Amtsgericht Halle hat nun die Veröffentlichung der Fotos angeordnet.

Dieser Mann wird in Halle gesucht. (Foto: Polizei)

Merkmale des Täters:

ca. 1,80 Meter groß

dunkle Haare, Kopf an den Seiten rasiert

bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen

Hier macht sich der mutmaßliche Täter an der Schranke zu schaffen. (Foto: Polizei)

Die Polizei sucht nach Personen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des unbekannten Täters machen können. Diese werden gebeten, sich unter 0345/224 2000 bei der Polizei in Halle zu melden.