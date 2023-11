Ein Dieb hob in Halle an einem Geldautomaten in der Cloppenburger Straße 1.000 Euro ab. Symbolbild:

Halle/MZ - Zu einem dreisten Diebstahl ist es bereits am 22. April an der Cloppenburger Straße in Halle gekommen. Nun sucht die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach dem Täter.

Demnach soll der Mann am besagten Tag gegen Mittag 1.000 Euro mit einer gestohlenen Kreditkarte vom Konto der einer Frau an einem Geldautomaten abgehoben haben.

So soll der mutmaßliche Betrüger aussehen:

Dieser Mann soll eine Frau in Halle um 1.000 Euro erleichtert haben. Foto: Polizei

Die Polizei sucht nun unter der Rufnummer 0345-224000 nach Zeugen, die Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters geben können.