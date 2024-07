In Halle haben zwei Unbekannte einen 20 Jahre alten Mann angegriffen und erpresst. Nun konnte die Polizei die mutmaßlichen Täter schnappen.

Fahndung in Halle

In Halle ist ein 20 Jahre alter Mann angegriffen und erpresst worden.

Halle (Saale)/DUR. - Bereits am 13. Januar 2024 zwischen 5.10 und 5.20 Uhr haben zwei Männer in der Straßenbahnlinie 5 im Ortsteil Beesen in Halle einen 20 Jahre alten Mann geschlagen und erpresst. Das teilte die Polizei mit.

Demnach forderten die beiden Bargeld von ihrem Opfer, was der junge Mann ihnen auch gegeben habe. An der Straßenbahnhaltestelle "Anhalter Platz" seien die Angreifer ausgestiegen und geflüchtet.

Nach der öffentlichen Suche konnten beide Personen ermittelt werden, heißt es nun. Die Ermittlungen dauern an.