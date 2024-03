Teutschenthal/DUR. - Die 82 Jahre alte Ingrid K. aus Teutschenthal im Saalekreis gilt seit Montagabend als vermisst. Zuletzt wurde sie am Montag gegen 17.15 Uhr in einer Seniorenresidenz in Holleben gesehen. Das teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge benötigt die vermisste Frau medizinische Betreuung. Bei der Suche seien bereits Spürhunde und ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden.

Nun sucht die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Person.

82-Jährige aus Teutschenthal vermisst: Wer hat die Frau gesehen?

Ingrid K. aus Teutschenthal wird seit Montagabend vermisst. Foto: Polizei

So wird Ingrid K. beschrieben:

etwa 150 bis 160 Zentimeter groß

schlank

schwarze Jogginghose

grau-blauer Pullover

blauer Schutzhelm

möglicherweise mit einem Rollator unterwegs

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Frau geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 03661/446291 zu melden.