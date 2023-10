Ein bisher unbekannter Mann soll im Juni dieses Jahres in einem Supermarkt in Halle mehrere Armbanduhren entwendet haben. Jetzt wurden Bilder der Tat veröffentlicht.

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei in Halle ermittelt derzeit gegen eine unbekannte männliche Person nach einem Diebstahl.

Der unbekannte Täter entwendete laut Polizei am 27. Juni dieses Jahres gegen 14.05 Uhr in einem Supermarkt am Südstadtring in Halle neun Armbanduhren im Gesamtwert von 116,91 Euro.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten Bilder der Videoüberwachung gesichert werden.

Wer kennt den Uhrendieb in Halle? (Foto: Polizei)

Das Amtsgericht Halle hat nun die Veröffentlichung der Fotos der Überwachungskamera per Beschluss angeordnet.

Dieser Mann soll in Halle Armbanduhren gestohlen haben. (Foto: Polizei)

Die Polizei sucht nach Personen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des unbekannten Täters machen können. Diese werden gebeten, sich unter 0345/2242000 bei der Polizei in Halle zu melden.