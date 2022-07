Vermisste Seniorin aus Halle wohlbehalten zurück

Halle (Saale)/DUR - Eine seit Montag in Halle (Saale) vermisste 86-Jährige ist am Dienstagabend selbstständig und unversehrt in ihre Unterkunft zurückgekehrt. Die Frau bag an, dass sie sich im Stadtgebiet verlaufen habe, meldete die Polizei am Dienstagabend.

Die Polizei in Halle bedankt sich bei allen, die bei der Suche unterstützt haben.